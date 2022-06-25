В регионах сотрудники СК России оказывают помощь беженцам по различным каналам связи

(AGENPARL) – MOSCOW sab 25 giugno 2022

В настоящее время тысячи людей, вынужденно покинувших свои дома из-за страха за собственные жизни и будущее своих детей, находят приют на территории Российской Федерации. Подразделения Следственного комитета России на постоянной основе оказывают беженцам из народных республик Донбасса необходимую помощь в решении возникающих вопросов на новом месте пребывания.

Прибывшие граждане могут обратиться к сотрудникам по различным каналам связи: это и личные приемы руководителей территориальных подразделений, и обращения посредством социальных сетей, и горячие линии, созданные в следственных управлениях и центральном аппарате. Так, в Приёмную Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Пермского края, мать которой прибыла из города Мариуполя, и сообщила о возникших сложностях в получении регистрации на территории Российской Федерации. Рассмотрение обращения руководителем следственного управления СК России по Пермскому краю Денисом Валерьевичем Головкиным было поставлено на контроль. По его поручению подчиненными сотрудниками краевого следственного управления проведён личный прием обратившейся женщины с участием начальника миграционного пункта территориального отделения полиции. По результатам приёма было оказано содействие в оперативном получении свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Также заявительнице были даны разъяснения по вопросу получения гражданства Российской Федерации. При необходимости следователи окажут и дальнейшую помощь и содействие.

Оперативно решить проблемы с получением гражданства, социальных выплат и другие вопросы социально-бытового характера помогли сотрудники СК России беженцам после обращения на телефонную линию в Белгородской, Самарской, Брянской, Ростовской, Калужской, Воронежской областях, Республике Марий Эл и Краснодарском крае.

Напоминаем, что в круглосуточном режиме работает горячая линия СК России «Для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины» – 8-800-100-12-60 (#6).

Кроме того, продолжается проведение личных приемов вынужденных переселенцев. Так, заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Николаевич Дойников совместно с сотрудниками следственного отдела по городу Подольску провел личный прием граждан в пункте временного размещения на территории городского округа, где они подробно ответили на имевшиеся у беженцев вопросы и заверили, что все их пожелания и просьбы приняты для последующего оказания содействия в их разрешении.

На приеме у и.о. руководителя следственного управления по Республике Карелия Владимира Викторовича Игнатенкова семьям беженцев была также предложена практическая помощь в решении ряда вопросов, в том числе организации летнего отдыха для детей и посещения спортивных секций. Одна из заявительниц из города Мариуполя попросила помощи в получении пенсионных выплат, женщине из Харьковской области оказано содействие в получении рабочего места на предприятии города Сегежи. Правовая консультация дана и семье, приехавшей в город Беломорск из ЛНР. Молодые люди, получившие статус беженцев, в полной мере имеют возможность получить медицинскую помощь в Карелии.

Сотрудники СК России во время встреч с беженцами интересуются их проблемами и делают все возможное, чтобы помочь людям адаптироваться в новых условиях жизни, помогают в восстановлении документов, решении правовых и социальных вопросов, организуют досуговые мероприятия. Так, сотрудники ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия познакомились с семьей беженцев, прибывших вместе с детьми в апреле 2022 года в Красноярск к своим родственникам. Во время общения с 12-летней Софией следователи узнали, что девочка хотела бы продолжить заниматься любимым хобби, но имеющиеся принадлежности для него она вынуждена была оставить на старом месте жительства. Девочку вместе с братом пригласили в следственное управление, где подарили новые принадлежности для занятия любимым делом. София искренне поблагодарила следователей за подарок и поддержку, а офицеры заверили, что всегда готовы помочь семье и оказать им, как и другим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, необходимую и нужную помощь.

В Ставропольском крае в ходе личного приема в пункте временного размещения беженцев заявители сообщили, что две малолетние девочки 2015 и 2018 годов рождения не могут пойти в детский сад по причине отсутствия у них необходимых вещей. Сотрудники СУ СК России по краю приобрели для детей все необходимое, а также комплекты для посещения спортивных секций, бассейна и творческих кружков.

На прием к руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову обратилась дочь 90-летней жительницы Донецка, которая рассказала, что в силу слабого здоровья мамы у них возникли проблемы с оформлением свидетельства о временном убежище на территории России. Руководитель следственного управления не смог остаться безучастным к проблемам женщин. В максимально короткие сроки необходимые документы были оформлены. Марат Файзурахманович лично вручил Евдокии Федоровне свидетельство, отметив, что офицеры ведомства всегда готовы помочь гражданам в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, сотрудники следственного управления приобрели необходимые медикаменты для пожилой женщины.

На регулярной основе и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Сергеевич Выменец и сотрудники управления посещают пункты временного размещения граждан, привозят угощения и подарки для детей, проводят приемы, делают все возможное, чтобы люди, выживавшие под обстрелами, привыкали жить в новых условиях, под мирным небом.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Владимир Владимирович Фомин в ходе личного приема беженцев в пункте их временного размещения в поселке Врангель ответил на вопросы по поводу восстановления утраченных документов, обучения выпускников общеобразовательных школ, а также трудоустройства.

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Анатольевич Никешкин совместно с другими должностными лицами провел личный прием граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Всем гражданам даны исчерпывающие разъяснения по существу заданных вопросов и оказана необходимая помощь.

Руководитель следственного управления СК России по Республике Адыгея Александр Владимирович Липало встретился с переселенцами, прибывшими в город Майкоп. Беженцы были проинформированы о возможности обращения в следственные органы за помощью в установлении местонахождения родственников, контакт с которыми потерян или о судьбе которых ничего неизвестно, а также по иным вопросам.

Сотрудники СК внимательно относятся к каждому обратившемуся, оказывая всестороннюю практическую помощь и поддержку.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1700545/