(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021
07.02.2021 (21:00)
В РВСН пройдут отборочные этапы Всеармейского конкурса «Соколиная охота». Первое состязание в масштабе соединений состоялось в Новосибирской ракетной дивизии.
Конкурс пройдет в три этапа, теория, стрельбы и выполнение практических полетов.
Несмотря на сибирские морозы, расчеты выполнили полеты в полном объеме. Практические действия состояли из двух задач – поиск целей и корректировка огня артиллерии.
В ходе отборочных этапов в соревновании приняли участие расчеты из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».
На конкурсе расчеты БпЛА продемонстрировали свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.
Лучший расчет примет участие в следующем этапе конкурса – среди самых лучших из ракетных соединений РВСН.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342859@egNews