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В РВСН прибыла первая команда военнослужащих по призыву

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (11:00)

В Йошкар-Олинское ракетное соединение прибыла первая команда военнослужащих для прохождения военной службы по призыву.

В составе первой команды призывники, прибывшие со сборного пункта военного комиссариата Республики Татарстан. Многие из них имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта.

Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу и в других видах
и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в соединение, были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав был размещен в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки

Всего, в ходе весеннего призыва, в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано около 8000 человек.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293810@egNews

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