В рамках научно-деловой программы МВТФ «Армия-2020» на стенде Департамента госзакупок Минобороны РФ проведена лекция-тренинг

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 26 agosto 2020

26.08.2020 (19:55)

Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» на стенде Департамента государственных закупок Минобороны Российской Федерации проведена лекция-тренинг на тему: «Заявка на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Основной целью лекции-тренинга являлось ознакомление слушателей

с алгоритмом формирования и подачи заявок на участие в конкурентной процедуре, а также порядком их рассмотрения комиссией по осуществлению закупок.

Кроме того, участники лекции-тренинга ознакомлены с основными правилами подачи заявок на участие в конкурентных процедурах

на специализированной электронной площадке, оператором которой является ООО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».

В мероприятии приняли участие 21 человек, которые оказались неравнодушными и крайне заинтересованными слушателями, о чем свидетельствовало большое количество вопросов, заданных по ее окончанию.

Приобретенные в ходе лекции-тренинга навыки и знания будут способствовать повышению уровня квалификации участников конкурентных процедур и, соответственно, повышению эффективности и результативности закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа

и для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

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