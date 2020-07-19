В рамках внезапной проверки боеготовности экипажи вертолётов ЗВО уничтожили бронетехнику противника в Ленинградской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

20.07.2020 (01:30)

В ходе полётов экипажи отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп.

В рамках внезапной проверки боеготовности на полигоне «Кингисепп» экипажи вертолётов авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поразили бронетехнику условного противника в ходе летно-тактического учения.

В ходе полётов экипажи отработали тактику вертолётных засад и совместные действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп. Группы вели поиск условных диверсантов и выполнили поражение наземных мишеней при стрельбе с борта вертолёта.

Лётчики вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» производили вылеты с оперативных аэродромов в дневное и ночное время. Экипажи выполняли пуск неуправляемых ракет и вели стрельбу из авиационной пушки на дистанции до 2 км, в том числе с применением аппаратуры ночного видения. Поражаемые цели имитировали танки, бронетранспортёры и инженерные укрепления.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302924@egNews