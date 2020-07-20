В рамках внезапной проверки боеготовности подразделения радиоэлектронной борьбы ЗВО создали сплошное помеховое поле

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 20 luglio 2020

20.07.2020 (06:30)

Особое внимание в ходе учения было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Создание сплошного помехового поля в регионах северо-запада и центра страны отработали подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности.

В ходе тактико-специального учения была создана группировка сил и средств РЭБ в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской областях. Расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы и специальной техники «Красуха», «Мурманск-БН», «Леер-3», «Житель», «Борисоглебск» осуществили противодействие техническим средствам разведки условного противника, прикрытие объектов от средств воздушного нападения, радиоэлектронное блокирование радиоэлектронных объектов, массирование средств РЭБ в ходе отражения ракетно-авиационного удара и нанесения огневых ударов.

Особое внимание в ходе учения было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Мобильные группы РЭБ, оснащенные комплексами «Силок» выполнили перехват беспилотников коптерного и самолетного типов, пытавшихся вести разведку в районах применения группировок войск.

Также военнослужащие отработали развёртывание приёмно-пеленгаторной сети, применение подразделений специального воздействия, одновременный манёвр силами и средствами РЭБ в нескольких регионах в соответствии с изменяющейся обстановкой.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302926@egNews