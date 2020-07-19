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Agenparl

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов морские пехотинцы ТОФ на Камчатке совершили марш на технике и загрузились на большие десантные корабли

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

20.07.2020 (01:00)

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов, которая проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке совершили марш на технике из мест рассредоточения на водный полигон в районе бухты Малая Лагерная для осуществления погрузки на большие десантные корабли.

В преддверии начала активных действий личный состав десантно-штурмового подразделения тренировался высаживаться с быстроходных лодок на берег и провёл учебный бой в ходе которого закрепился на плацдарме.

Непосредственно на месте погрузки техники с водителями бронетранспортеров БТР-82А было проведено практическое занятие по подготовке колесной техники к преодолению водных преград с проверкой герметичности. Морпехи отработали вход бронетранспортёров в воду, развертывание в боевой порядок, движение в составе подразделения на плаву, умение держать дистанцию между боевыми машинами.

Участок побережья, на котором скоро развернется один из основных эпизодов двустороннего батальонного тактического учения, накануне был обследован водолазами инженерно-десантной роты соединения морской пехоты. Там же гидрографическими партиями были установлены временные створные знаки.

Далее большие десантные корабли «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» по очереди осуществили подход к необорудованному побережью для погрузки десанта методом «на упор», после чего перешли в назначенный район ожидания.

Как сообщалось ранее, всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на ТОФ привлечено порядка 4 тысяч морских пехотинцев 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302929@egNews

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