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Agenparl

В пяти регионах России завершились учения МТО ВВО с участием более 4 тысяч военнослужащих

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 17 agosto 2020
17.08.2020 (05:00)

Специальные учения по видам материального-технического обеспечения (МТО) с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершились в пяти регионах на Востоке России, в частности Камчатке, Республике Бурятия, Забайкалье, Приамурье и Приморском крае.

В ходе масштабных учений военнослужащие отработали вопросы материально-технического обеспечения войск, в частности по организации движения техники в труднодоступных и отдаленных районах, в том числе через водные преграды, а также доставке оперативных запасов продовольствия, горючего и вещевого имущества.

Так, на Камчатке подразделения МТО Тихоокеанского флота осуществили подготовку и загрузку ракетно-торпедного вооружения на подводную лодку.

 Кроме того, на одном из этапов учения осуществлен розыгрыш эпизода противодиверсионной и противовоздушной обороны, проведены практические тренировки по тушению условного пожара на корабле и спасению личного состава в море, буксировке условно поврежденного судна на базу.

На аэродроме «Елизово» подразделения МТО в кратчайшие сроки выполнили скоростное восстановление взлетно-посадочной полосы.

В Республике Бурятия в ходе учения проведено развертывание пункта приема и выдачи топлива и смазочных материалов.

На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае военнослужащие соединения МТО округа выполнили доставку грузов на труднодоступных направлениях, а также осуществили массовую заправку техники.

В Амурской области военнослужащие навели наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 через реку Зея.

На аэродроме «Центральная Угловая» в Приморском крае подразделения МТО авиаполка ВВО отработали вопросы подачи электроэнергии, заправки топливом, подвески авиационных средств поражения на многоцелевые истребители.

В специальных учениях МТО на территории ВВО приняли участие около 4 тыс. военнослужащих и было задействовано порядка 500 единиц военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307585@egNews

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