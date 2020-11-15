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Home » В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск прошло подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск прошло подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

16.11.2020 (00:05)

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск прошло подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год, в котором приняли участие офицеры управления соединения и офицеры воинских частей соединения, ветераны гвардейского соединения. На мероприятии были рассмотрены итоги боевой подготовки, состояние вооружения военной и специальной техники, вопросы тылового обеспечения, деятельность воздушно-десантной службы, а также военно-политической работы в гвардейском соединении. Заместители командира соединения выступили по своим направлениям ответственности, провели анализ проведенных в течении года мероприятий.

В мероприятии приняли участие почетные ветераны Псковского соединения, выступив с напутственными пожеланиями для всего личного состава на предстоящий 2021 учебный год. По окончанию мероприятия командир соединения гвардии полковник Сергей Чубарыкин отметил старание всех военнослужащих соединения при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности в 2020 году, а также обозначил цели и задачи на 2021 год.

По итогам прошедшего учебного года были отмечены и награждены кубками и грамотами подразделения, которые стали лучшими в соединении.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324812@egNews

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