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Home » В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ проводится VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ проводится VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 08 novembre 2020

08.11.2020 (17:49)

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении с 20 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года проводится VI Всероссийская информационно- агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать».

В раках акции в воинских частях и подразделениях размещена стенная печать на тему «Есть такая профессия родину защищать», проведены 6 лекций с личным составом соединения в системе военно-политической работы на патриотические тематики. Проведены тематические занятия по военно-политической работе и единые дни информирования.

С личным составом рот вновь прибывшего пополнения будут проведены экскурсии по военно-историческим местам города Пскова, и комнатам боевой славы воинских частей соединения.

В библиотеках воинских частей и информационных уголках подразделений созданы тематические выставки.

В юнармейских отрядах и военно-патриотических центрах в течении проведения акции пройдут занятия по военно-профессиональной ориентации военнослужащими соединения. А также уроки мужества с учениками общеобразовательных и образовательных организаций среднего профессионального образования, новшеством акции этого года станет онлайн формат проведения тематических встреч.

Также в рамках акции пройдут встречи личного состава с ветеранами, и день открытых дверей в соединении на котором продемонстрируют учебно-материальную базу, вооружение и военную технику Воздушно-десантных войск.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323486@egNews

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