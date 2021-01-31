В Псковской области стартовал чемпионат ЗВО по лыжным гонкам

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (11:46)

Сегодня на базе биатлонного центра «Юность» (Псковская обл.) состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Западного военного округа по лыжным гонкам, в котором принимают участие более 150 военнослужащих.

Соревнование пройдёт в личном и командном первенствах. В зависимости от пола, а в составе команд мужчины и женщины, участникам необходимо продемонстрировать наилучшие результаты в лыжной гонке от 5 до 10 км, спринте на 1,5 км и эстафете.

В чемпионате участвуют военнослужащие, победившие в отборочных соревнованиях, которые прошли на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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