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В Приморье сотрудниками ВАИ проводится акция «Автошина»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 12 luglio 2020

12.07.2020 (08:40)

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводится акция «Автошина».

В Уссурийском местном гарнизоне данная акция проводится с целью пресечения случаев использования военных транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы  проверяют состояния автошин на предмет пробоев и порезов. Кроме того проверяется правильность установки,  наличие всех гаек (болтов) крепления колесных дисков.

Целью данных мероприятий является проверка состояния автомобильных шин транспортных средств и общая готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.

Акция «Автошина» завершится 17 июля 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301518@egNews

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