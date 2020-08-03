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Home » В Приморье проходит двустороннее батальонное тактическое учение соединения морской пехоты ТОФ с этапом боевой стрельбы

В Приморье проходит двустороннее батальонное тактическое учение соединения морской пехоты ТОФ с этапом боевой стрельбы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 03 agosto 2020

03.08.2020 (07:48)

На береговом полигоне в районе мыса Клерка с военнослужащими соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированного в Приморском крае, проводится двустороннее батальонное тактическое учение с этапом боевой стрельбы.

В ходе учения военнослужащие десантно-штурмового батальона и батальона морской пехоты отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятие опорного пункта, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности.   

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигоне оборудованы сложные мишенные позиции для их поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин, учебные минные поля, проволочные и иные невзрывные заграждения и препятствия. Планируется активное применение средств имитации огневого поражения со стороны условного противника.   

 Всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305116@egNews

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