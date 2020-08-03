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Agenparl

В Приморье на полигоне ВВО «Сергеевский» стартовало крупное двухстороннее тактическое учение

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 03 agosto 2020

03.08.2020 (07:42)

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа началось двухстороннее тактическое учение.

В Приморье свыше 4000 военнослужащих приступили к организации маршей, оборудованию опорных пунктов, налаживанию систем связи, устройству фортификационных сооружений.

В ходе активной фазы учения военнослужащие отработают тактические действия подразделений в обороне и наступлении днем и ночью.

К двухстороннему учению задействовано порядка 500 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», минометные комплексы, ствольная  артиллерия, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), техника связи, ударные вертолеты, а также  специальная гусеничная и колёсная техника.

В финале учения предусмотрено проведение этапа боевой стрельбы с применением всех видов штатного вооружения военной техники. Мотострелки, танкисты и артиллеристы поразят  порядка  полутора тысяч мишеней, имитирующую бронетехнику и живую силу условного противника.

Предстоящее мероприятие будет являться  подготовкой подразделений ВВО к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос», которое состоится осенью 2020 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305112@egNews

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