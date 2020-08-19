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В Приморье начались лагерные сборы с артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 19 agosto 2020

19.08.2020 (05:47)

На полигонах, дислоцированных в Приморском и Хабаровском краях Восточного военного округа (ВВО), стартовали лагерный сбор подразделений артиллерии соединений и воинских частей Приморской общевойсковой армии.

С артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовкам, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Артиллерийским подразделениям предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Кроме того, в течении стрельб будут применяться боеприпасы различных типов. Огневые задачи будут выполняться, как в дневное, так и в ночное время.

В завершении сбора на общевойсковом полигоне «Сергеевский» под руководством командующего Приморской общевойсковой армии ВВО пройдет тренировка по управлению войсками, ПВО, ударами авиации и артиллерии.

В общей сложности в сборах принимает участие около 2,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе самоходные гаубицы «Мста-С», САУ «Акация», минометные комплексы, ракетные системы залпового огня.

Более того, с артиллерийскими подразделениями планируется отработка вопросов по применению разведывательно огневого комплекса. Военнослужащие совместно с расчетами БпЛА, выполнят огневые задачи, которые осуществят с противоогневыми маневрами.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308052@egNews

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