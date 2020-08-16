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Home » В Приморье более 200 военнослужащих-десантников приняли Военную присягу

В Приморье более 200 военнослужащих-десантников приняли Военную присягу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (17:05)

В Уссурийском отдельном  гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск состоялась торжественная  церемония приведения  молодого  пополнения  к  Военной присяге.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Знамени гвардейского соединения ВДВ. Более 200 десантникам, принявшим присягу, командованием части были вручены нагрудные значки «Гвардия».

Временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Роман Иванов поздравил военнослужащих и пожелал им успехов  в боевой подготовке, здоровья крепости духа и мирного неба над головой.

Также десантников поздравили представители городской администрации, совета солдатских матерей и ветераны соединения ВДВ, а также представители молодежных военно-патриотических организаций и Юнармейцы.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Боец» под руководством Валерия Ганенко выступили на плацу, где показали свои навыки в строевой подготовке и выполнения строевых приемов.

По окончанию мероприятия, для всех желающих была проведена экскурсия по территории соединения, в ходе которой гостей ознакомили  с условиями проживания военнослужащих и нормами их обеспечения всеми видами довольствия. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307526@egNews

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