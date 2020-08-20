В Приамурье военнослужащие ВВО готовят площадки для проведения военно-технического форума «Армия-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 20 agosto 2020

20.08.2020 (08:00)

На полигоне «Белогорский» Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа военнослужащие приступили к оборудованию демонстрационных площадок для проведения мероприятий международного военно-технического форума «Армия-2020».

На отведенной для проведения торжественных мероприятий территории уже произведена расчистка и отсыпка грунта на площади около 300 кв. метров. Более чем на 30 процентов закончено возведение смотровой площадки для статического показа вооружения и военной техники, а также полосы для демонстрации армейской тактической стрельбы.

В ходе посещения выставки гостям форума представится возможность увидеть на трех выставочных площадках показ около 100 экспонатов, в том числе более 30 единиц новейшего вооружения и военной и специальной техники стоящей на вооружении объединения, в том числе системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские системы «Гиацинт» и «Малка».

Новости по теме:

Метки: