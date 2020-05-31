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Agenparl

В преддверии начала летнего периода обучения на базе бригады связи общевойсковой армии ЗВО прошли комплексные занятия по требованиям безопасности военной службы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020

31.05.2020 (12:30)

Военнослужащие ознакомились с правилами соблюдения требований безопасности во время выполнения задач по развёртыванию радиостанций Р-166, антенных модулей Р-431АМ, а также новейших современных комплексов «Редут-2УС». Связистов проинструктировали по правилам организации ремонтных, погрузочных, механико-ремонтных работ, по безопасному обращению со стрелковым оружием, боевыми и тактическими гранатами. Особое внимание было уделено информированию военнослужащих о правилах санитарно-эпидемической безопасности и наблюдению за собственным здоровьем. Занятия проходили с соблюдением социального дистанцирования и масочного режима.

На комплексных занятиях по требованиям безопасности военной службы в бригаде связи приняли участие начальник штаба гвардейской общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Николай Терещенко, свыше 100 офицеров штаба армии, свыше 500 военнослужащих бригады связи, а также сотрудники военной автомобильной инспекции и военной полиции гарнизона.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295133@egNews

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