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В Подмосковье стартовал Всеармейский этап международного конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (15:17)

В Сергиевом Посаде Московской области на базе Межвидового учебного центра стартовал Всеармейский этап международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020».

С напутственным словом к участникам конкурса обратился начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников, который пожелал всем удачи в борьбе за победу в конкурсе.

В конкурсе принимают участие сборные команды Тихоокеанского
и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ,
а также служба пожарной безопасности МО РФ.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Качество выполнения условий конкурса военнослужащими оценит компетентное жюри.

Справочно:
Конкурс пройдет в три этапа, первый этап – «специальная полоса», где участники соревнований в индивидуальных средствах защиты на время с применением специальной техники потушат очаги пожаров, на этапе «эстафета» – преодолеют препятствия огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, и извлекут условно пострадавших, на этапе «победный рывок» преодолеют в средствах индивидуальной защиты ров с водой и заблокированный проход с помощью гидравлических инструментов, а также выполнят вождение специальных автомобилей по пересеченной местности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301459@egNews

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