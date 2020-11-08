domenica, Novembre 8, 2020
Breaking News

FOREIGN MINISTER LINAS LINKEVIčIUS ATTENDED THE BALTIC COUNCIL IN TALLINN

AVERAGE PRICE OF OMAN CRUDE STANDS AT $47.2 IN SEPTEMBER

HOW TAPPING CONNECTIVITY IN OIL AND GAS CAN FUEL HIGHER PERFORMANCE

WHY EU-PAKISTAN RELATIONS ARE SO IMPORTANT FOR US

06/11/2020 PACE’S STANDING COMMITTEE TO DEBATE GENDER IN FOREIGN POLICY AND THREATS…

HMCTS ONLINE EVENT, 4 NOV 2020: AN UPDATE ON THE DIGITAL FAMILY…

FRANCESCO SCRIVE ALLA PICCOLA CASA DELLA MISERICORDIA DI GELA: FARO DI LUCE…

PRODUZIONE ARTIGIANALE DI GRAPPE E ACQUAVITI: AUDIZIONE INFORMALE IN 9A COMMISSIONE

L’UE TRA RINNOVATO SLANCIO POLITICO E TENTAZIONI DI CHIUSURE

SECRETARY OF STATE SHOWS SUPPORT FOR WELSH FIRM’S COVID-19 RESPONSE DURING VIRTUAL…

Agenparl

В Подмосковье связисты выполнили более 300 задач по приему-передаче сигнала за летний период обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 08 novembre 2020

08.11.2020 (11:56)

В Московской области военнослужащие бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили более 300 задач по приему-передаче устойчивого сигнала на расстояния от 15 до 3000 км за летний период обучения.

В ходе тренировок по обеспечению связью соединения гвардейской танковой армии военнослужащие эксплуатировали весь перечень средств связи, стоящих на оснащения соединения, в том числе новейшие. Расчеты командно-штабных машин организовали работу полевых и подвижных пунктов управления, штабы обеспечивались засекреченной, спутниковой, видеоконференцсвязью, соединявшей полигоны в Подмосковье с региональным центром управления штаба ЗВО в Санкт-Петербурге.  

В настоящее время военнослужащие бригады управления проводят сезонное обслуживание техники для продолжения боевой учебы в зимнем периоде обучения.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323418@egNews

Post collegati

В Подмосковье связисты выполнили более 300 задач по приему-передаче сигнала за летний период обучения

Redazione

Тульские десантники посетили уникальную передвижную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., – «Поезд Победы»

Redazione

Минобороны России опубликовало архивные документы о подготовке и проведении исторического парада на Красной площади, который состоялся 7 ноября 1941 года

Redazione

В Нижегородской области прошло специальное занятия по маскировке со снайперами ЗВО

Redazione

Современные технические средства разведки сократили время от обнаружения целей до их поражения

Redazione

Выпускники школы техников РВСН отправились в войска воинским эшелоном

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More