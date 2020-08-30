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В Подмосковье прошел заключительный – пятый этап кинологического конкурса «Верный друг» -дог-биатлон (эстафета).

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
31.08.2020 (01:00)

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области прошел пятый – заключительный этап Международного кинологического конкурса «Верный друг» – Дог-биатлон (эстафета).

По правилам упражнения – «Дог биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстояло преодолеть дистанцию в 1600 метров с одним огневым рубежом для стрельбы стоя из биатлонной винтовки, а после второго круга протяженностью 800 метров передать эстафету следующему участнику команды.

Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

В свою очередь вожатый должен метко стрелять, чтобы не зарабатывать дополнительные штрафные круги и прибавлять дополнительное время к своему результату.

Уже сегодня, 31 августа с.г., после подведения подсчета всех результатов и заседания судейской коллегии станут известны команды – победители и призеры конкурса, представлявшие сборные команд 6 стран.

В международном этапе участвуют команды военных кинологов из шести стран. Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов, примут участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в период с 23 о 31 августа 2020 года в рамках Армейских международных игр – 2020.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311250@egNews

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