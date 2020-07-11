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В Подмосковье определяют лучших командиров танковых и мотострелковых рот со всей России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (16:39)

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» на базе Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проводится всеармейский конкурс по полевой выучке среди танковых и мотострелковых рот Сухопутных войск.

Конкурс состоит из 4 этапов: огневая подготовка, вождение боевых машин, тактическая летучка и сдача физической подготовки. В состязаниях принимают участие лучшие командиры рот от Западного, Южного, Восточного и Центрального военных округов.

На огневой подготовке офицерам предстояло поразить мишени на расстоянии от 1000 до 2500 тысяч метров из танков Т-72Б3, Т-80У, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А. После уничтожения мишеней каждый командир преодолел более 20 естественных препятствий на специализированной трассе.

Победители конкурса будут награждены переходящими кубками имени Героя России гвардии полковника Владимира Чабанова и Героя Советского Союза подполковника Зиновия Колобанова.

Заместитель начальника управления боевой подготовки Сухопутных войск полковник Сергей Пименков подчеркнул: «Ежегодно мы проводим конкурс по полевой выучке и очень хорошо видно повышения уровня мастерства командиров. Ежегодно на конкурсе военнослужащие ставят новые рекорды в выполнении нормативов и поднимают планку все выше.»

Всего в проведении конкурса задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301465@egNews

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