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Home » В Подмосковье командующий ЗВО проверил организацию зимнего периода обучения в танковой армии
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В Подмосковье командующий ЗВО проверил организацию зимнего периода обучения в танковой армии

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, lun 27 gennaio 2020

Сегодня командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в Московскую область с рабочей поездкой, в ходе которой проконтролировал организацию зимнего периода обучения в гвардейской танковой армии.

Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклад командующего танковой армии генерал-майора Сергея Киселя о мероприятиях боевой подготовки, проходящих в армии, поставках новейших образцов вооружения и военной техники в танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту.

На полигоне Алабино командующий войсками ЗВО проинспектировал организацию занятий по огневой подготовке с танковыми экипажами, занятий по вождению боевой техники с водителями бронетранспортёров. В Таманской мотострелковой дивизии генерал-полковник Александр Журавлёв проверил социально-бытовые условия размещения военнослужащих по призыву и проведение занятий по физической подготовке. 

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12272744@egNews

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