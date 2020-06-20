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Agenparl

В Подмосковье завершилось командно-штабное учение с танковым и мотострелковым соединениями

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 20 giugno 2020

20.06.2020 (07:00)

В Московской области на полигоне «Алабино» завершилось командно-штабное учение с Кантемировской танковой дивизией и Севастопольской мотострелковой бригадой гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В ходе учения военнослужащие отработали оперативное принятие решений при поступлении различных вводных от командования объединения. В ходе розыгрыша боевых действий были задействованы танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, инженерные машины разграждения ИМР-3.

В рамках учения оценивалась тактическая грамотность командиров подразделений при решении условно боевых задач. По результатам учения специальная комиссия штаба ЗВО дала оценку каждому подразделению.

Всего в командно-штабном учении было задействовано около 4 тыс. военнослужащих и более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учение прошло под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298105@egNews

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