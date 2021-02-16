В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы из вооружения танков и БМП в рамках ТСУ

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16.02.2021 (15:25)

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в рамках тактико-специального учения.

В ходе учений танковые экипажи отработали уничтожение целей из 125-мм пушек на расстоянии от 800 до 2000 метров. Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 уничтожили наступающие силы условного противника плотным огнем 30-мм автоматических пушек на расстоянии от 500 до 2000 метров. По завершении боевых стрельб экипажи танков и БМП преодолели более 20 различных препятствий в ходе 20-километрового марша. На марше механикам-водителям предстояло преодолеть противотанковые рвы, броды, холмы, колейные мосты.

Всего в боевых стрельбах было задействовано около 7400 военнослужащих и порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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