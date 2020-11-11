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Agenparl

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО в ходе тактико-специального занятия отработали отражение нападения на КПП

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 11 novembre 2020

11.11.2020 (17:22)

В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие мотострелкового взвода Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в ходе тактико-специального занятия отразили нападение условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) соединения.

По замыслу учения, дежурная смена военнослужащих суточного наряда была уничтожена внезапным нападением группой условных террористов. Ожидая подход основных сил соединения, члены незаконного формирования заминировали подступы к КПП. Снайперы мотострелкового взвода подразделения антитеррора в первые минуты столкновения уничтожили полевых командиров условных террористов. Саперы применили многоканальные полупроводниковые миноискатели ММП и провели инженерную разведку местности, обнаружив все заложенные взрывные устройства.

Перекрестным огнем автоматов АК-74М, АКСУ-74, пулеметов ПК военнослужащие смогли за короткое время отразить нападение условного противника и провести арест сдавшихся преступников.

В учении было задействовано около 70 военнослужащих и свыше 10 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324072@egNews

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