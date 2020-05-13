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Agenparl

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели спецобработку «Экспериментального завода научного приборостроения»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 13 maggio 2020

12.05.2020 (21:30)

В Московской области в городе Черноголовка военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели специальную обработку «Экспериментального завода научного приборостроения».

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, складских помещений и дорог завода.

Внутри с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) военнослужащие провели дезинфекцию цехов, конвейеров и других производственных помещений завода.

Всего специалисты РХБЗ выполнили обработку более 70 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК. В дезинфекции приняло участие более 60 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12291939@egNews

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