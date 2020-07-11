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Agenparl

В подмосковном Калининце стартует конкурс подразделений военной полиции АрМИ-2020 – «Страж порядка»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (23:37)

Для определения лучших в соревнованиях военных полицейских в Калининце собралось восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» пройдет с 11 по 18 июля в подмосковных поселках Алабино и Калининец.

Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом этапе полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором этапе преодолеют полосу препятствий из 7 элементов, на третьем выполнят нормативы по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжение магазина патронами и сборку автомата, медицинской подготовке – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность, на четвертом этапе, который называется «командный», команды проходят еще одну полосу препятствий с 56 элементами.

На церемонии открытия конкурса присутствовал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Кураленко Сергей Васильевич.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301496@egNews

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