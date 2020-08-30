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Agenparl

В подмосковном Алабино завершился этап «Индвидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (18:00)

Гонка началась с заезда команд первого дивизиона, в которой соревновались третьи экипажи Беларуси, Сербии, Китая и Азербайджана. Первыми в заезде с результатом 20 мин. 21 сек., финишировали танкисты из Китая. Ближайшим их преследователем стал экипаж из Республики Беларусь с итоговым временем 20 мин. 51 сек. С третьим результатом закончили гонку военнослужащие из Сербии, которые прошли трассу за 24 мин. 21сек. Экипаж Азербайджанской Республики пришел к финишу последним, преодолев трассу за 25 мин. 54 сек.

В заезде второго дивизиона участвовали танкисты из Лаоса, Таджикистана и Конго. Самой успешной оказалась команда из Таджикистана, которая финишировала с результатом 28 мин. 13 сек. На втором месте военнослужащие из Лаоса, покорившие трассу за 32 мин. 22 сек. На третьем – экипаж Конго с результатом 1 ч. 25 мин.

На заседании судейской комиссии конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр–2020 подведены итоги выступления всех 45 танковых экипажей, принявших участие в этапе «Индивидуальная гонка».

Победителем в первом дивизионе стал первый экипаж российской сборной, в составе командира танка старшины Дмитрия Бочкарева, наводчика-оператора старшего сержанта Олега Орлова, механика-водителя сержанта Сандана Санжиева. В своем заезде экипаж поразил все цели и показал скорость 81 км/ч. Результат, показанный экипажем равен 17 мин. 47 сек. Второе место занял также российский экипаж, показав время 19 мин. 37 сек. Третье место завоевал экипаж Китайской Народной Республики с результатом 19 мин. 44 сек.

Победителем второго дивизиона стал третий таджикский экипаж, победивший в последнем заезде с результатом 28 мин. 13 сек. Второе место занял второй экипаж таджикской сборной с результатом 29 мин. 22 сек. Третье место в упорной борьбе завоевал экипаж Южной Осетии с результатом 31 мин. 49 сек.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311226@egNews

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