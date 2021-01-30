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Agenparl

В Петрозаводске прошёл чемпионат ЗВО по зимнему офицерскому троеборью

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 gennaio 2021

30.01.2021 (17:48)

В Петрозаводске (Республика Карелия) прошёл чемпионат Западного военного округа по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие более 120 военнослужащих.

Соревнование прошло в личном и командном первенствах. В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было продемонстрировать наилучшие результаты в лыжной гонке от 5 до 10 км, в стрельбе из пистолета Макарова на 25 метров на 10, 20 или 30 зачетных выстрелов, а также в плавании вольным стилем на 100, 200 или 300 м.

В чемпионате участвовали военнослужащие, победившие в отборочных соревнованиях, которые прошли на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341527@egNews

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