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В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 18 novembre 2020

Конференция пройдет в онлайн-формате с 19 по 21 ноября. Ученые из ведущих российских университетов и представители промышленных предприятий страны представят свои доклады и обсудят актуальные вопросы аэрокосмической техники и технологий. 

Тематика конференции: 

  • Авиационные двигатели, энергетические установки;
  • Аэроакустика и шумоглушение;
  • Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, анализ прочности и живучести элементов композитных конструкций;
  • Математические модели, системы автоматизированного проектирования и технологические процессы в аэрокосмической технике и специальном машиностроении;
  • Ракетно-космическая техника, ракетные двигатели;
  • Современные экспериментальные методы механики материалов и конструкций;
  • Физико-химия и механика полимерных и композиционных материалов;
  • Инновационные разработки и высокие технологии в топливно-энергетическом комплексе.

Присоединиться к обсуждениям может любой желающий. Программу конференции, а также информацию по подключению, можно найти по ссылке

0https://pstu.ru/files/2/file/Programma_AKTTI-2020.pdf’>https://pstu.ru/files/2/file/Programma_AKTTI-2020.pdf

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/18/11016/

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