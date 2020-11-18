В ПЕРМСКОМ ПОЛИТЕХЕ СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 18 novembre 2020
Конференция пройдет в онлайн-формате с 19 по 21 ноября. Ученые из ведущих российских университетов и представители промышленных предприятий страны представят свои доклады и обсудят актуальные вопросы аэрокосмической техники и технологий.
Тематика конференции:
- Авиационные двигатели, энергетические установки;
- Аэроакустика и шумоглушение;
- Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, анализ прочности и живучести элементов композитных конструкций;
- Математические модели, системы автоматизированного проектирования и технологические процессы в аэрокосмической технике и специальном машиностроении;
- Ракетно-космическая техника, ракетные двигатели;
- Современные экспериментальные методы механики материалов и конструкций;
- Физико-химия и механика полимерных и композиционных материалов;
- Инновационные разработки и высокие технологии в топливно-энергетическом комплексе.
Присоединиться к обсуждениям может любой желающий. Программу конференции, а также информацию по подключению, можно найти по ссылке.
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Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/18/11016/