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Agenparl

В Пермском Политехе пройдет серия лекций британского ученого

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 10 novembre 2020

В Пермском Политехе с 9 по 18 ноября пройдет серия лекций британского ученого, профессора Дэвида Иэна Макферсона Макдоналда из Абердинского университета (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Мероприятия состоятся в рамках реализации научного проекта международной исследовательской группы ученых «Разработка технологии ориентированного вскрытия нефтяных пластов скважин с учетом гидрогеомеханики горных пород» (руководитель — Сергей Чернышов, кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазовых технологий).

Лекции пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom с 13:30 до 16.30. 

Данные для подключения: Conference ID: 847 5995 9250, Access code: 12345.

Кроме того, Дэвид Макдоналд проведет мастер-класс для аспирантов и молодых ученых кафедры «Нефтегазовые технологии» по тематике научного проекта и подготовке научных публикаций для зарубежных журналов.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/10/10982/

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