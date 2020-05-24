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Home » В Пермское СВУ поступило более 120 личных дел кандидатов на поступление

В Пермское СВУ поступило более 120 личных дел кандидатов на поступление

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (11:00)

В Пермское СВУ с момента начала работы приёмной комиссии поступило более 120 личных дел. Ожидается, что конкурс, как и в прошлом году, составит не менее четырёх человек на место. 

География обучающихся в настоящий момент представлена 36 субъектами от Камчатского края до Ленинградской области. В училище будет произведен набор 80 суворовцев.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

В этом году в Пермском СВУ состоится первый выпуск воспитанников.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293930@egNews

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