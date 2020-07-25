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Home » В период жаркой погоды военнослужащие ЮВО на Кубани провели противопожарные тренировки

В период жаркой погоды военнослужащие ЮВО на Кубани провели противопожарные тренировки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (09:14)

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в период установившейся жаркой погоды прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации пожаров.

В ходе тренировок отрабатывались задачи по эвакуации людей и техники, оказанию первой медицинской помощи «пострадавшим». Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Под руководством командиров соединений и воинских частей ЮВО тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303782@egNews

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