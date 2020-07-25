В период жаркой погоды военнослужащие ЮВО на Кубани провели противопожарные тренировки

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (09:14)

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в период установившейся жаркой погоды прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации пожаров.

В ходе тренировок отрабатывались задачи по эвакуации людей и техники, оказанию первой медицинской помощи «пострадавшим». Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Под руководством командиров соединений и воинских частей ЮВО тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.

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