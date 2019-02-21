(AGENPARL) – Moscow, gio 21 febbraio 2019

В Оренбургской области стартовали учения минометных подразделений Центрального военного округа, в которых принимают участие более 500 военнослужащих. Маневры проводятся в рамках отборочного этапа конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня – 2019».

В отборе задействованы расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» соединений и частей ЦВО, дислоцированных в Сибири, на Урале, в Поволжье. Военнослужащие выполняют огневые задачи в составе расчетов и взводов полупрямой наводкой и с закрытой огневой позиции на дальностях от одного до двух километров. При этом для определения установок по цели и корректировки огня командирам в качестве средства наблюдения разрешается пользоваться только биноклем.

Водители армейских тягачей «Урал», входящих в состав минометного комплекса, состязаются в преодолении трассы с препятствиями, имитирующими заминированные участки местности, водные преграды и холмы.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru:443/pda/news/more.htm?id=12218302@egNews