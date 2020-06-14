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Agenparl

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с противопожарными командами

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (10:09)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по противопожарной подготовке.

На теоретической части занятия пожарные ОГРВ ПРРМ отвечали на пять вопросов по противопожарной подготовке, после чего решали задачу по ликвидации условного пожара. Вопросы затрагивали  классификацию материалов по их возгораемости, классификацию пожаров, тактико-технические характеристики пожарной техники и специального снаряжения.

В ходе практической части занятия пожарные расчеты отработали нормативы по надеванию специальной одежды и снаряжения, прокладке магистральной рукавной линии в одиночном порядке, а также действиям по локализации и тушению очагов возгорания.

В завершении занятия пожарные ОГРВ ПРРМ отработали действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297230@egNews

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