В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили спортивно-оздоровительный комплекс

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020
23.05.2020 (16:20)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по подготовке летнего спортивно-оздоровительного комплекса для военнослужащих и членов их семей.
В рамках подготовительного периода на территории спортивно-оздоровительного комплекса отреставрировали плавательный бассейн, подготовили игровые площадки для пляжного футбола и волейбола. Для подготовки игровых площадок было просеяно около 15 тонн песка.
В ходе мероприятий обслужили различные спортивные тренажеры и оборудование детского и взрослого бассейна.
Открытие отреставрированного летнего спортивно-оздоровительного комплекса состоится в начале июня.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293857@egNews