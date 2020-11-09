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Agenparl

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии идет подготовка к зимнему периоду обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 09 novembre 2020

09.11.2020 (09:09)

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в республике Бурятия, проводятся мероприятия по подготовке к зимнему периоду обучения.

Подготовлены к работе современные компьютерные тренажеры для обучения экипажей танков, БМП.

В парковых зонах соединений проводятся работы по переводу на зимний режим эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ).

Перед началом нового учебного периода с личным составом будут проведены практические занятия по изучению мер безопасности и сохранению здоровья в повседневной деятельности и в ходе боевой учебы.

Командованием объединения в подготовительный период уделяется особое внимание приему, размещению и адаптации к службе прибывающих новобранцев текущего призыва.

Специалисты-психологи с помощью современных автоматизированных рабочих мест изучают и готовят социально-психологический портрет молодого пополнения, вырабатывают рекомендации командирам для назначения военнослужащих на должности с учетом их навыков, уровня образования, морально-деловых качеств.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323576@egNews

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