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Home » В общевойсковой армии ЦВО проверили физподготовку военнослужащих

В общевойсковой армии ЦВО проверили физподготовку военнослужащих

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (13:45)

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) завершили сдачу зачетов по физической подготовке за зимний период обучения.

Основной целью проверки являлось определение уровня физической подготовки у военнослужащих всех категорий и групп.

Военнослужащие выполняли упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту в таких упражнениях, как челночный бег, подтягивание и выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги лежа, кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров. Также проверялась теоретическая и методическая подготовка командиров подразделений.

В целом общевойсковое объединение получило общую оценку «хорошо». Качество физической подготовки было признано как соответствующее установленным требованиям.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287551@egNews

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