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Agenparl

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии, возросла интенсивность боевой подготовки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (08:15)

Новая система подготовки подразделений, введена командующим армии Восточного военного округа генерал-майором Валерием Солодчуком. Она построена на принципе  внезапных проверок нескольких подразделений одновременно.

Кроме того в общевойсковой армии ВВО постоянно идет состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения» этим летом развернулось среди всех соединений и воинских частей.

Около 50 процентов полевых занятий на полигонах объединения  проводится в ночное время. В  ходе ротных тактических учений вместе с мотострелками и танкистами во взаимодействии принимают участие приданные подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты, разведки и др.

В тоже время подразделениями  отрабатываются задачи передислокации на незнакомые полигоны с совершением комбинированных маршей на расстояния от 500 до полутора тысяч километров.

Так, личный состав мотострелкового соединения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия,  убыл на полигон Цугол (Забайкальский край), для участия в первых, в этом периоде обучения, двухсторонних тактических учениях. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составила более одной тысячи километров.

В ходе  крупного учения, два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя, военнослужащие будут выполнять задачи по ведению маневренной обороны выгодных рубежей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297981@egNews

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