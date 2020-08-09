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Agenparl

В Новосибирском ракетном соединении провели спортивные состязания в день физкультурника

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (21:57)

Гвардейцы Новосибирского соединения РВСН встретили день физкультурника, где каждый участник праздника мог для себя подобрать интересующую его и подходящую дисциплину.

Бег на 1 и 3 км, дартс, городки, прыжки в длину, кросс-фит. Командные состязания – перетягивание каната, эстафета. Для маленьких участников были организованны детские площадки, игры с мячом, детский дартс. И конечно же, все ждали традиционных семейных состязаний, в которых семьи соревновались на ловкость скорость и сплоченность.

Всех победителей ждали подарки, памятные грамоты и вымпелы. Также уже давней доброй традицией было вручение командам сладких пирогов от тыловиков ракетного соединения.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306195@egNews

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