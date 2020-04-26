(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (11:29)

Сегодня в Новосибирском высшем военном командном училище состоялся шахматный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза лейтенанта Александра Демакова.

Состязания проходили на плацу училища, в них приняли участие военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов разведки, батальона обеспечения учебного процесса и двух курсантских батальонов. Турнир был разделен на командное первенство и личном зачете.

Победителями турнира в командном зачете стали будущие офицеры подразделений войсковой разведки, второе место заняли курсанты общевойскового факультета, бронзовые награды завоевали военнослужащие батальона обеспечения учебного процесса.

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