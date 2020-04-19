В Новосибирском высшем военном командном училище прошла подготовка к проведению празднования Пасхи

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020
19.04.2020 (19:00)
В Новосибирском высшем военном командном училище с особой теплотой прошла подготовка к проведению празднования Пасхи, дня Светлого Христового Воскресения- главного православного праздника. Повара приготовили традиционное угощение: испекли куличи и покрасили пасхальные яйца.
В соответствии с традициями вся приготовленная выпечка и пасхальные яйца были освещены во время божественной литургии.
Литургия была проведена без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака провел помощник начальника училища по работе с верующими военнослужащими отец Виктор.
Курсанты и слушатели специального факультета смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287588@egNews