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Home » В Новосибирском высшем военном командном училище прошла подготовка к проведению празднования Пасхи

В Новосибирском высшем военном командном училище прошла подготовка к проведению празднования Пасхи

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (19:00)

В Новосибирском высшем военном командном училище с особой теплотой прошла подготовка к проведению празднования Пасхи, дня Светлого Христового Воскресения- главного православного праздника. Повара приготовили традиционное угощение: испекли куличи и покрасили пасхальные яйца.
 
В соответствии с традициями вся приготовленная выпечка и пасхальные яйца  были освещены во время божественной литургии. 

Литургия была проведена без участия военнослужащих и членов их семей. Освещение пасхальных яств воскресного завтрака провел помощник начальника училища по работе с верующими военнослужащими отец Виктор.

Курсанты и слушатели специального факультета смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287588@egNews

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