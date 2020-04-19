В Новороссийске в пункт отбора на военную службу по контракту дистанционно обратились порядка 200 человек

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020
19.04.2020 (10:00)
Пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в городе Новороссийске, в период самоизоляции граждан, продолжает работу в дистанционном режиме.
За время вынужденного режима самоизоляции в пункт отбора обратились порядка 200 жителей региона, в том числе около 50 человек из городов Сочи и Анапа.
В ходе обращений все изъявившие желание служить в Вооружённых Силах Российской Федерации получили от инструкторов пункта полную информацию об условиях поступления на военную службу по контракту и необходимых для этого документах. Также им довели перечень и порядок прохождения мероприятий отбора, в том числе медицинской комиссии, проверки уровня физической подготовленности и профессионального отбора, которые будут проводиться по завершении периода самоизоляции.
Кроме того, граждане были ознакомлены с перспективами военной службы по контракту в конкретных воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа, социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей.
Все обращения и общение с гражданами, изъявившими желание проходить военную службу по контракту, в настоящее время рассматриваются дистанционно по телефону или через личный кабинет на сайте МО РФ mil.ru.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287491@egNews