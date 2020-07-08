В Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке со снайперами ЗВО

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 08 luglio 2020

08.07.2020 (06:00)

На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках тактико-специального учения снайпера учились выбору правильной и выгодной позиции для ведения огня, обеспечивать маскировку огневой позиции в соответствии с природными особенностями местности, бесшумно и незаметно занимать новый рубеж. Маскировка военнослужащих осуществлялась как штатными, так и полевыми, естественными маскировочными средствами местности.

После успешного занятия огневых точек, снайпера произвели более 1500 боевых выстрелов по статическим и динамическим мишеням из укрытий на расстоянии от 400 до 1500 метров. Стрельба велась из винтовок СВД и ВСС «Винторез».

В специальных занятиях приняло участие более 50 снайперов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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