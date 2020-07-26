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Agenparl

В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (12:10)

В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

Военно-Морским Флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания, спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.

Проведение испытаний идёт в плановом порядке.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303998@egNews

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