В Муроме пройдет финальный этап Всеармейского конкурса понтонно-переправочных подразделений инженерных войск

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (20:15)

В финале Всеармейского конкурса «Открытая вода» который состоится 8 июля примут участие команды 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа и 28 понтонно-мостовой бригады центрального подчинения.

Военнослужащие понтонных подразделений выполнят инженерную разведку водной преграды силами инженерно-разведывательного дозора, осуществят десантную переправу мотострелковой роты и минометной батареи с бронетехникой на плавающих транспортерах ПТС-2, оборудуют взводные паромы для перевозки усиленного танкового взвода на противоположный берег. В состязаниях предусмотрено использование понтонно-мостовых парков ПП-2005М, плавающих транспортеров средних ПТС-2, специальных надувных лодок СНЛ-8, буксирно-моторных катеров БМК-МТ, БМК-МО и БМК-15.

Помимо специальной инженерной техники в соревнованиях будут задействованы танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, автомобили военного назначения, а также взрывные имитационные средства.

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