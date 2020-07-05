В Мурманской области на братской могиле защитников Кольского Заполярья установлен обновленный памятник

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05.07.2020 (20:30)

Сегодня в Печенгском районе Мурманской области на одном из воинских захоронений Великой Отечественной войны был установлен обновленный памятник.

В церемонии открытия памятника приняли участие помощник командующего Северным флотом по работе с ветеранами Геннадий Вязанкин, военный комиссар Печенгского района Андрей Козлов, глава администрации поселка городского типа Печенга Дмитрий Фоменко, командир Североморского поискового отряда «Ваенга» Эдуард Миронов, представители Регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив, военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота.

Участники мероприятия почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили венок и цветы к памятнику.

С установкой памятника были завершены работы по благоустройству воинского захоронения, расположенного в 2,5 км севернее поселка Спутник, Мурманской области. В данном месте находилась могила неизвестному солдату, в 1983 году на ней был установлен памятник.

В июне нынешнего года представители военного комиссариата Мурманской области, Регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив, Североморского поискового отряда «Ваенга» провели экспедицию по реконструкции одиночной могилы неизвестному солдату. Во время проведения земляных работ, после снятия верхнего слоя камней на небольшом углублении были обнаружены останки 5 бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии. Могила приобрела статус братской.

Памятник был изготовлен при финансовой поддержке отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Энтузиастами и рабочими группами военного комиссариата Мурманской области обследовано 67 мемориальных объектов, включающих в себя 926 братских и одиночных могил. Помимо памятника, установленного сегодня на братской могиле защитников Кольского Заполярья, изготовлено еще два гранитных памятника офицерам Северного оборонительного района, которые будут установлены в ближайшее время.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300406@egNews