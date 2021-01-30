В музее Северного флота «Краснознамённая подводная лодка «К-21» прошла интеллектуальная игра для североморских школьников

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30.01.2021 (18:48)

В североморском филиале Военно-морского музея Северного флота «Краснознамённая подводная лодка «К-21» состоялась интеллектуальная игра для школьников, посвящённая грядущему 80-летию со дня подъёма военно-морского флага на крейсерской подводной лодке «К-21», атаковавшей в 1942 году немецкий линкор «Тирпиц».

В викторине под названием «Действия бригады подводных лодок Северного флота в период Великой Отечественной войны» приняли участие три команды учащихся североморских школ и морского кадетского корпуса. Каждая команда состояла из пяти человек и носила своё название: «Арсенал» – юнармейцы Гимназии №1, «Гардемарины» – североморские кадеты и «Белые медведи» – ученики средней школы №7, посещающие Детский морской центр.

Вопросы для участников викторины подготовили сотрудники музея. Все задания касались военной истории подводных сил Северного флота в годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на море, боевых традиций подводников-североморцев и даже технических особенностей подводных лодок.

Все команды в целом успешно справились с заданиями, правильно ответив на большинство вопросов. По итогам игры первое место заняли воспитанники детского морского центра с 37 баллами. Всего на два бала от них отстали кадеты морского корпуса, а на третьем месте оказались юнармейцы из гимназии.

Каждый участник викторины получил дипломы и памятные подарки от руководства музея, командования соединения противолодочных кораблей и главы города Североморска – ветерана Северного флота капитана 2 ранга запаса Олега Прасова, который лично поздравил школьников с призовыми местами и поблагодарил за проявленный интерес к военной истории.

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