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Agenparl

В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, прошел единый день РХБЗ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 21 luglio 2020

21.07.2020 (05:27)

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, прошел единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

По  сигналу оповещения,  военнослужащие приступили к тренировкам по выполнению  нормативов, по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта.

Также, они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

В тренировке было привлечено более 800 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303150@egNews

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